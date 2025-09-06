X
Formula1, Leclerc: “Le scie? Primo giro un po’ sotto traccia”

| 7 Settembre 2025 00:02 | 0 commenti

Askanews
Roma, 6 set. (askanews) – Charles Leclerc analizza il 4° posto nelle qualifiche di Monza e la ‘mancata scia’ di Hamilton: “Le scie? Il primo giro è passato un po’ sotto traccia, ma ero contento. Alla fine il 4° posto è stato il massimo. Per la scia si poteva gestire diversamente, ma è andata così. Si può lottare per la vittoria, l’anno scorso lo ha dimostrato, ma sulla carta le McLaren e Verstappen sono molto forti. Vincere qui è speciale, farò il massimo per riprovarci. Le configurazioni sono un po’ diverse, speriamo paghi anche in gara”.

