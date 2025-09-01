Francesca Michielin, fuori nuova versione “Quello che ancora non c’è”

Roma, 1 set. (askanews) – Quello che ancora non c’è (Im)perfetta Version è la nuova versione del brano di Francesca Michielin fuori su tutte le piattaforme digitali (Columbia Records/Sony Music Italy).

Il brano, riarrangiato e prodotto per l’occasione da Francesca in una versione cinematografica, è il tema musicale del cortometraggio (Im)perfetta presentato il primo settembre come Evento Speciale all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e disponibile su RaiPlay in contemporanea con la première internazionale.

In questa ballad emozionale, Francesca racconta di come ha imparato a non avere fretta, capendo che ogni consapevolezza arriva da sé al momento giusto così come Elena, la protagonista diciannovenne del racconto, riuscirà a riconnettersi con sé stessa dopo un episodio spiacevole vissuto sui social. Il brano regala profondità emotiva al cortometraggio prodotto da One More Pictures, con Rai Cinema e contribuisce a rafforzare il messaggio che promuove una riflessione collettiva su un futuro sempre più digitale, ma anche più umano.

Il 4 ottobre Francesca sarà protagonista di uno speciale concerto che segnerà il suo debutto all’Arena di Verona in compagnia di Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi. Un vero e proprio diario live che Francesca condividerà con il pubblico per ripercorrere i momenti più significativi dei suoi primi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti sul palcoscenico.

I biglietti di michielin30 – tutto in una notte sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.