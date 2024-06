Francia, Macron scrive ai francesi: resto fino al 2027

Roma, 23 giu. (askanews) – “Il modo di governare deve cambiare”: il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si rivolge ai francesi in una lunga lettera diffusa dalla stampa quotidiana regionale, il capo dello Stato si pone come “protettore di ogni istante della Repubblica”, ad una settimana dal primo turno delle elezioni legislative anticipate. Ne dà notizia il sito del quotidiano francese Le Figaro.

In caso di vittoria schiacciante del Rassemblement National e dei suoi alleati, che spingerebbe Jordan Bardella verso la poltrona di primo ministro, Emmanuel Macron promette di posizionarsi come “protettore in ogni momento della nostra Repubblica”.

“Potete fidarvi di me come vostro presidente fino a maggio 2027”, dice, chiudendo definitivamente la porta a possibili dimissioni nelle settimane successive.

In questa lunga lettera, il capo dello Stato francese presenta anche il suo mea culpa su “insicurezza” e “impunità”, due temi che secondo lui “hanno alimentato la scelta di alcuni per il Rassemblement National”. E promette “risposte molto più forti e ferme” da parte del governo, se il suo campo riuscisse a vincere il 7 luglio. Macron garantisce anche che “il modo di governare dovrà cambiare profondamente”, visto il “malessere democratico” che si è impadronito del Paese.

Nella sua missiva ai cittadini francesi il presidente giustifica lo scioglimento a sorpresa dell’Assemblea nazionale, che giudica “l’unica scelta possibile” per prendere atto della dura sconfitta del suo campo alle elezioni europee. E ammette, racconta Le Figaro, di aver voluto togliere il terreno sotto i piedi alle opposizioni, che si preparavano a “rovesciare il governo in autunno” durante il voto decisivo sulla legge finanziaria a Palazzo Borbone.