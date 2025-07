Freddie Mercury rivive nello storico show “Queen. Rock Montréal”

Milano, 27 lug. (askanews) – A 50 anni dall’uscita di “Bohemian Rhapsody”, il brano simbolo di un’epoca, Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981 “Queen. Rock Montréal”, per la prima volta nei cinema italiani in esclusiva per Nexo Studios, solo dal 25 settembre all’1 ottobre (elenco sale a breve su nexostudios.it, prevendite aperte dal 29 agosto).

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma di Freddie Mercury e dei Queen. Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour.

Nel novembre del 1981, mentre “Under Pressure” raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i Queen approdavano a Montréal dopo una serie di concerti in Giappone e un trionfale tour da record in America Latina. Quel concerto fu l’unico della band mai registrato interamente su pellicola. Con la regia attenta delle camere e un suono impeccabile, la band offrì una delle sue performance più memorabili. In scaletta alcuni dei brani più amati del repertorio Queen: da “Bohemian Rhapsody” a “Somebody To Love”, da “Another One Bites The Dust” alla prima, storica esecuzione live di “Under Pressure”.

Un’occasione unica per vedere e ascoltare i Queen come mai prima d’ora sul grande schermo nella migliore qualità possibile, riscoprendo così l’immenso repertorio di una carriera straordinaria e irripetibile.

“Queen. Rock Montréal” è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, Radio Capital, MYmovies e in collaborazione con Barley Arts.