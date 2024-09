G7 lavoro, Calderone: dialogo risposta a frammentazione relazioni

Cagliari, 11 set. (askanews) – Il G7 del lavoro sarà utile per definire un piano d’azione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, attraverso una “visione umanocentrica” e confrontarsi su un possibile assetto di regole e relazioni. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo a Labour7.

“Ci dobbiamo impegnare tutti per fare in modo che il dialogo sociale sia la risposta alle condizioni che possono portare alla frammentazione delle relazioni e a un improprio del concetto delle relazioni – ha aggiunto – l’attuazione del piano d’azione non può che passare attraverso il dialogo con le parti sociali”.