Gentiloni: presentarci Bilanci medio termine massimo a metà ottobre

Roma, 16 lug. (askanews) – In base al concomitare quest’anno dei tempi delle procedure Ue per deficit eccessivi delle nuove regole del Patto di stabilità e di crescita, i paesi dell’Unione Europea sono tenuti a presentare i loro piani di bilancio di medio termine entro il 20 settembre o “al massimo per metà ottobre, per consentirci di avere una valutazione” della Commissione europea. Lo ha affermato il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin.