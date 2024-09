Giappone, il principe Hisahito è diventato maggiorenne

Roma, 6 set. (askanews) – Il principe Hisahito, nipote dell’imperatore Naruhito e secondo in linea di successione al Trono del Crisantemo (ma per molti osservatori più probabile successore di Naruhito), ha compiuto oggi i 18 anni, diventando il primo membro maschile della Famiglia imperiale giapponese a raggiungere la maggiore età in circa 39 anni, dopo suo padre. Lo ha comunicato l’Agenzia della Casa imperiale, Kunaicho, che ha diffuso anche una serie di foto del giovane principe.

Unico figlio maschio del principe ereditario Fumihito, 58 anni, e della principessa Kiko, 57 anni, Hisahito è entrato così a far parte di un numero sempre più ridotto di membri adulti della famiglia imperiale. La legge imperiale del 1947 limita ai soli maschi discendenti da un imperatore dal lato paterno la successione al Trono e richiede che le donne lascino la famiglia imperiale una volta sposate con un comune cittadino.

“Spero di imparare di più da ogni esperienza, assorbendo vari aspetti e crescendo attraverso di esse”, ha dichiarato il giovane principe, secondo quanto comunicato dal Kunaicho.

Hisahito ha ringraziato le molte persone che lo hanno sostenuto nel corso degli anni, i suoi genitori e le sue sorelle maggiori, aggiungendo: “Voglio godermi il tempo che mi resta alle scuole superiori”.

E’ consuetudine che si tengano una cerimonia e una conferenza stampa per celebrare per la maggiore età, ma il Kunaicho ha deciso che questa siterrà nella primavera del 2025 o successivamente, dopo cioè il suo diploma, per non interferire con gli studi.

Hisahito è il primo membro della Famiglia imperiale a raggiungere la maggiore età a 18 anni, dopo che il Codice civile è stato emendato nell’aprile 2022, abbassando la soglia che prima era a 20 anni. La principessa Aiko, 22 anni, unica figlia dell’imperatore Naruhito, 64 anni, e dell’imperatrice Masako, 60 anni, ha celebrato la sua maggiore età al compimento dei 20 anni nel 2021.

Oltre al principe Hisahito e al principe ereditario, cioè il padre di Hisahito, Fumihito, l’unico altro nella linea di successione al Trono del Crisantemo è lo zio dell’Imperatore, il principe Hitachi, 88 anni, che non ha figli. Questo fa sì che, molto probabilmente, al di là della linea di successione, dopo Naruhito potrebbe essere proprio Hisahito ad ascendere al trono alla fine dell’attuale periodo Reiwa. A meno che l’Imperatore non decida di porre termine anticipatamente la sua permanenza sul Trono e di lasciare il testimone al fratello minore.

Secondo l’Agenzia della Casa Imperiale, il principe Hisahito, al terzo anno di liceo a Tokyo, presso una scuola affiliata all’Università di Tsukuba, è “estremamente interessato” alla storia naturale, inclusi gli habitat degli insetti (in questo continuando una tradizione familiare sempre attenta alle scienze biologiche), e ha partecipato a lavori sul campo, assistendo a lezioni di esperti e leggendo materiali correlati. Coltivando il suo interesse per le libellule, sviluppatosi durante gli anni delle elementari, ha co-firmato un articolo scientifico lo scorso anno su uno studio delle libellule nei terreni della residenza della sua famiglia, Akasaka Estate, pubblicato nel Bollettino del Museo Nazionale di Natura e Scienza.

L’agenzia ha riferito che il principe sta “studiando con impegno” per entrare in un’università che gli permetta di approfondire il suo campo di interesse.

Parallelamente ai suoi studi, il principe ha iniziato gradualmente a essere coinvolto nei doveri reali, accompagnando suo padre a vari eventi, tra cui il Festival nazionale della cultura per le scuole superiori nella prefettura di Gifu a luglio.

Il numero di membri reali che svolgono tali compiti è in costante diminuzione, poiché le donne sposate con comuni cittadini lasciano la famiglia imperiale, come nel caso della sorella maggiore del principe, l’ex principessa Mako, 32 anni, che ha sposato il suo fidanzato universitario nel 2021.

Attualmente, i membri della famiglia imperiale sono 17, di cui 12 sono donne.

Le regole di successione maschile sono state messe in discussione in diverse occasioni, in particolare sotto il governo del primo ministro Junichiro Koizumi nel 2005, quando un panel di esperti propose di permettere anche alle donne di succedere al trono e di abolire la regola della discendenza esclusivamente maschile. Peraltro, nella sua storia, l’ininterrotta dinastia imperiale ha avuto sul Trono del Crisantemo diverse Imperatrici regnanti. Il dibattito si è comunque affievolito dopo la nascita del principe Hisahito nel settembre 2006, primo nuovo membro maschile della famiglia imperiale in quasi 41 anni.

Nel 2012, il governo del primo ministro Yoshihiko Noda aveva proposto di permettere alle donne della famiglia imperiale di creare rami imperiali anche dopo il matrimonio con comuni cittadini, ma tali discussioni persero slancio dopo che Noda fu sostituito da Shinzo Abe nel dicembre dello stesso anno.