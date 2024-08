Giappone, potente tifone colpisce paese: almeno quattro morti

Roma, 29 ago. (askanews) – Il potente tifone Shanshan ha toccato terra oggi sull’isola del Kyushu, una delle quattro principali del Giappone, portando piogge torrenziali e forti venti che hanno causato la morte di almeno quattro persone, la scomparsa di una e più di 94 feriti nelle sette prefetture dell’isola e tre morti nel Giappone centrale. Lo riferiscono le autorità nipponiche, riprese dalla televisione pubblica NHK.

L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha esortato i residenti nelle aree colpite a rimanere in massima allerta per il rischio di disastri naturali, mentre gli operatori del trasporto pubblico hanno cancellato treni e voli, e alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica mentre la tempesta avanzava.

La Central Japan Railway ha annunciato giovedì sera che sospenderà tutti i servizi dei treni ad alta velocità Tokaido Shinkansen per il resto della giornata, poiché un pluviometro installato lungo il percorso ha superato la soglia regolamentare.

La Kyushu Railway, che aveva già sospeso parte delle operazioni dei treni ad alta velocità Shinkansen mercoledì sera, ha dichiarato che le interruzioni del servizio continueranno fino a venerdì a causa del lento movimento del tifone.

Anche i treni ad alta velocità Sanyo Shinkansen saranno cancellati per tutto venerdì sulla tratta da Hakata, nel nord di Kyushu, fino a Hiroshima, nel Giappone occidentale, ha dichiarato la West Japan Railway.

Japan Airlines e All Nippon Airways hanno comunicato che alcuni voli da e verso gli aeroporti regionali saranno cancellati venerdì.

Il tifone ha toccato terra vicino a Satsumasendai, nella Prefettura di Kagoshima, stamani. Alle 20:00, il tifone si trovava vicino alla città di Shimabara, nella Prefettura di Nagasaki, e si muoveva lentamente verso nord-nordest con venti fino a 162 chilometri all’ora, con pressione atmosferica di 985 hectopascal al centro.

Secondo la NHK, finora tre persone, uomini e donne tra i 30 e i 70 anni, sono morte in una frana che si è verificata nella città di Gamagori, nella Prefettura di Aichi, e due persone sono rimaste ferite. Inoltre, a Kamiita, nella Prefettura di Tokushima, il tetto del secondo piano di una casa è crollato, uccidendo un uomo di circa 80 anni. Inoltre, a Kagoshima, un uomo che si trovava a bordo di una piccola imbarcazione è caduto in mare ed è scomparso. La Guardia costiera ha avviato le ricerche e in seguito è stato trovato un corpo nelle acque vicine, ma non c’è ancora conferma che si tratti di quello del disperso.

Oltre 260.000 abitazioni nelle sette prefetture della regione di Kyushu hanno temporaneamente perso l’elettricità, ha dichiarato la Kyushu Electric Power Co. Alcune linee telefoniche fisse nelle prefetture di Kagoshima e Miyazaki sono state temporaneamente interrotte, ma il servizio è stato ripristinato intorno alle 14:00, secondo NTT West.

I principali produttori di automobili hanno annunciato che sospenderanno le attività in alcune delle loro fabbriche giovedì, principalmente nelle aree colpite dal tifone. Toyota Motor ha dichiarato che 14 dei suoi impianti saranno fermi fino a venerdì.

I residenti nelle aree colpite dal tifone sono stati avvertiti di prepararsi a forti venti e onde pericolose, con l’Agenzia meteorologica che ha esortato le persone a essere pronte a evacuare prima che le condizioni peggiorino. Parliamo di centinaia di migliaia di persone.

È stata prevista una quantità di pioggia fino a 600 millimetri in 24 ore in alcune aree di Kyushu. Il lento avanzare della tempesta potrebbe aumentare il pericolo, poiché forti venti e piogge intense potrebbero persistere in alcune zone per periodi prolungati, ha detto l’agenzia.

Gli avvisi speciali di tifone vengono emessi in caso di eventi meteorologici straordinariamente potenti. Quando il tifone Nanmadol si avvicinò nel 2022, fu emesso un avviso speciale per la Prefettura di Kagoshima, il primo nel paese per un’area diversa da Okinawa.

(Immagine tratta dal sito internet dell’agenzie meteorologica giapponese)