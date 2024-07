Giochi Olimpici Invernali 2023 assegnati a Francia “con riserva”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia è stata confermata con

riserva come paese ospitante dei Giochi Olimpici Invernali del

2030 e dovrà fornire importanti garanzie finanziarie nei prossimi

mesi. Lo ha annunciato oggi il Comitato Olimpico Internazionale.

La candidatura delle Alpi francesi era stata preferita fin da

inizio giugno dal Cio, ma a causa della situazione politica e

delle elezioni non era stata in grado di fornire in tempo utile le necessarie garanzie finanziarie statali e regionali. La Francia dovrà, ora, fornire le garanzie entro il 1° ottobre e farle ratificare dal Parlamento entro e non oltre il 1° marzo 2025. “Confermo il pieno impegno della nazione e vi assicuro che

chiederò al prossimo Primo Ministro di includere non solo questa

garanzia, ma anche una legge olimpica tra le priorità del nuovo

governo”, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron nel

corso della sessione del CIO a Parigi. “Sette anni fa abbiamo

preso lo stesso impegno e lo abbiamo mantenuto. Faremo lo stesso”, ha aggiunto Macron. Per i Giochi invernali 2030 saranno due le regioni coinvolte: l’Alvernia-Rodano-Alpi e la Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

