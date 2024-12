Giubileo, aperta la Porta Santa a San Giovanni in Laterano a Roma

Roma, 29 dic. (askanews) – E’ stato il cardinale Baldassare Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, ad aprire la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Dopo la Porta Santa di San Pietro il 24 dicembre e quella – straordinaria – nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre, il Giubileo 2025 prosegue oggi con l’apertura della Porta Santa di San Giovanni in Laterano, la cosiddetta cattedrale di Roma.

Non è una giornata qualsiasi: oggi, infatti, si celebra la Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe e – con l’apertura della Porta Santa di San Giovanni in Laterano – il Giubileo inizierà ufficialmente in tutte le diocesi del mondo.