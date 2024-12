Giubileo, Meloni: cantiere Piazza Pia piccolo miracolo civile

Roma, 23 dic. (askanews) – “Fra qualche ora Roma aprirà le sue

porte ancor più di quanto non faccia ogni giorno ai pellegrini.

In questi due anni abbiamo lavorato tutti bene per far sì che la

città eterna sia all’altezza del compito”. Lo ha detto la

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della

cerimonia di inaugurazione del restyling di piazza Pia, a Roma,

opera legata ai lavori per il Giubileo.

Il nuovo sottopasso automobilistico e la pedonalizzazione della

piazza fra Castel Sant’Angelo e la basilica di San Pietro

rappresentano, ha sottolineato, “l’opera più imponente, costata

85 milioni di euro, creerà uno spazio per 150mila persone in

vista degli eventi giubilari. Abbiamo contemporaneamente lavorato

al potenziamento dei servizi essenziali, a partire dai pronto

soccorso”. La premier ha rivendicato “lo spirito di

collaborazione” che ha animato “tutti i soggetti coinvolti”. A

giudizio di Giorgia Meloni fondamentale per il raggiungimento del

risultato è stato “il metodo che questo governo ha utilizzato:

abbiamo messo in campo una cabina di regia capace di affrontare

in tempo reale gli ostacoli che via si presentavano”.

Ricordando il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di una

villa romana che è stata smontata e trasferita senza fermare il

cantiere, Meloni ha parlato di “un piccolo miracolo civile.

Possiamo chiamarlo il metodo Giubileo. La pubblica

amministrazione sa farlo quando ci sono i grandi obiettivi ma

penso si possa anche sui piccoli obiettivi del lavoro quotidiano”.