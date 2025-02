Global Women in PR, un’alleanza contro le disuguaglianze sul lavoro

ROMA (ITALPRESS) – “Oltre le Differenze: Un’Alleanza per Trasformare il Futuro”: è il convegno organizzato e promosso a Roma, nella Sala Zuccari del Senato, da Global Women in PR Italia su iniziativa del senatore Guido Castelli e il patrocinio di #InclusioneDonna.

Durante il Convegno è stata presentata dalla senatrice Luciana Sbarbati una proposta concreta che vuole coinvolgere tutte le parti politiche. La senatrice ha consegnato a Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al MEF con Delega alle Pari Opportunità e alla Famiglia il testo di una sua proposta di legge sulle politiche di genere e di non discriminazione. Sbarbati ha evidenziato l’importanza e la necessità di dotare di portafoglio il Dipartimento per le Pari Opportunità. “La Costituzione deve sanare un suo impegno ai sensi dell’articolo 1, 51 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana”.

Ha affidato questa missione alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e alla Segretaria del PD Elly Schlein: “Due donne per la prima volta in posizioni apicali che possono portare avanti un progetto condiviso, e cambiare il paradigma a sostegno della collettività tutta”.

Lucia Albano durante il suo intervento ha rimarcato anche il tema della denatalità: “Il Governo riconosce il valore della maternità, lo sforzo che questo comporta e l’importanza che ha per la società – ha detto -. Per questo è assoluta priorità sostenere le donne che desiderano essere madri e lavoratrici, attraverso politiche che favoriscano la conciliazione e che offrano concrete opportunità di sviluppo professionale. Come ha più volte ricordato il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la vera libertà è poter avere una carriera senza dover rinunciare al desidero di essere madri”

La strada verso l’equilibrio di genere e l’equità è ancora lunga, le due parole non sono sinonimi, il traguardo è ambizioso e richiede partnership e maggiore unità anche tra i gruppi politici. Ogni passo, ogni iniziativa, ogni dibattito ci avvicina all’obiettivo comune, alimentando allo stesso tempo cultura dell’ascolto e lo strumento del dialogo. Al centro, dunque, il tema del coinvolgimento attivo e partecipato degli uomini nella cultura della parità e nel sostegno delle donne e viceversa. Il convegno ha tracciato un filo rosso tra le conquiste del passato nell’ambito del welfare femminile e le sfide del presente.

“Un Panel di grande significato a cui va la nostra gratitudine, un’importante rappresentanza istituzionale, associativa, di ambassador e aziende che ha affiancato GWPR Italia nel dare voce ed evidenza dei risultati raggiunti sino ad oggi e del ruolo che ciascuno può giocare da qui in avanti – sottolineano gli organizzatori -. L’obiettivo è costruire visioni condivise per un futuro autenticamente a misura di un umanesimo che chiama responsabilità”.

E’ stato chiesto infine un contributo alla parola chiave “Alleanza”, che ha guidato e ispirato la mattinata dei lavori a Carola Salvato, Presidente e Co-founder di GWPR Italia, alla Presidente del Women Economic Forum Italia (WEF), Marilena Citelli Francese e a Bettina Giordani, Delegata e Ambassador di #InclusioneDonna.

“I lavori di questa giornata mi hanno fortemente incoraggiata – ha detto Carola Salvato -. Guardare al futuro con speranza è una necessità impellente, così come un cambio di passo per realizzare i traguardi attesi in un tempo che sia accettabile. Investire nelle leve che alimentano l’alleanza è un processo strategico e un impegno ad alto potenziale che favorirà crescita e trasformazione generativa. L’alleanza è una vera opportunità per creare simmetria e per coniugare e armonizzare i due opposti così attuali oggi, “crisi e crescita”, offrendo nel contempo alla collettività e all’Italia il potenziale inespresso delle donne, ma non solo”.

“Per secoli, la differenza tra uomo e donna è stata strumentalizzata per alimentare un senso di inferiorità. Ma siamo, prima di tutto, persone – ha evidenziato Marilena Citelli Francese -. E in quanto persone, diritti e doveri devono appartenere a tutti, senza distinzioni. La vera alleanza nasce quando impariamo a riconoscerci semplicemente come esseri umani”.

Secondo Bettina Giordani “alleanza e Futuro: parole chiave per lo sviluppo del Paese Italia e delle donne che lo rappresentano. Alleanza a dimostrazione dell’impegno continuo che ci contraddistingue, impegno che ci sostiene nell’arginare questi 134 anni che ci separano dalla parità di genere.

Futuro perchè la partecipazione attiva del network Inclusione Donna alle nostre istanze e le azioni concrete che portiamo avanti insieme ci permettono di andare oltre le differenze e di trasformare questo futuro in quello che davvero vogliamo.

Grazie a Inclusione Donna che mi ha delegato a rappresentarla in questo evento di così grande spessore e rilievo. E grazie a Carola Salvato, organizzatrice di questo Convegno, ma anche e soprattutto parte integrante della nostra rete”, ha concluso.

– foto ufficio stampa GWPR –

(ITALPRESS).