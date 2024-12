Goggia “Rientro coi fiocchi, ero bella libera e serena”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ stato un rientro coi fiocchi, meglio non potevo fare, sono molto contenta, al di là dei risultati, di essermi presentata bella libera e serena, senza pensare di essere al rientro da un infortunio. Sono stata contenta di aver avuto questa ennesima conferma”. Sofia Goggia è raggiante al rientro in Italia dopo la vittoria in Super-G e il secondo posto in discesa libera a Beaver Creek. “Penso di aver dato, adesso basta – ha aggiunto -, penso di aver fatto tantissime operazioni nella mia carriera, più vai in là con gli anni più un infortunio può pesare, ma ce l’abbiamo fatta anche questa volta. Avevo odiato quel “mi rialzerò ancora” quando abbiamo fatto il comunicato il 5 febbraio, ma mi sono dovuta ricredere”. La campionessa olimpica di Pyeongchang ammette poi che “arrivavo un pò a fari spenti a queste gare, nonostante questo inizio vorrei rimanere su quelle onde, con quel mood. Penso sia una scelta giusta, emotiva, forse la più proficua per le gare che verranno. Ci sono ancora tante situazioni sulla neve dove devo adattarmi, cercheremo di continuare con il nostro lavoro, con la giusta progressione e dando qualità agli allenamenti. Vorrei approcciare le prossime gare con lo stesso atteggiamento. Sono serena e gioiosa di potermela giocare, migliorare come sciatrice. So qual è il mio valore, ma c’è ancora tanto da imparare, questi insegnamenti avvengono anche prendendo spunto dalle altre atlete”. Non poteva mancare un pensiero alla “sua” Bergamo. “E’ una città piccola, al centro del nord Italia, abbiamo tutto, per me è il top”. E oltre alle imprese della Goggia, Bergamo si gode anche la marcia della banda Gasperini. “Scudetto? Ha vinto 10 partite di fila, siamo tutti molto orgogliosi di questa Atalanta, è un orgoglio avere nella propria città una società sportiva che funziona. Merito della gestione della società e del mister”.

