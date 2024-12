Governo, Meloni: straordinaria stabilità Italia è valore in Ue

Milano, 17 dic. (askanews) – “La nostra straordinaria condizione di stabilità, non solo rispetto al passato della nostra Repubblica ma anche rispetto alle turbolenze politiche che diverse grandi nazioni euuropee si trovano ad attraversare, penso sia un importante capitale che l’Italia può e deve sapere mettere a frutto perchè è nel nostro interesse nazionale”. Lo ha detto la presidente del Consigliio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio Europeo.

“Consolidare l’idea di un’Italia stabile, consente di rafforzare la cooperazione con i partner, attrarre investimenti, riportare a casa i troppi cervelli in fuga. Naturalmente il primo dovere per garantire questa stabilità spetta alla maggioranza, che ringrazio per la compattezza che sta dimostrando nella quotidiana azione di governo e nel’attività parlamentare, ma il valore aggiunto della stabilità è carta preziosa da giocare anche al Consiglio europeo”, ha aggiunto.