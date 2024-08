Governo, Salvini: determinati ad arrivare fino al 2027

Roma, 8 ago. (askanews) – “Si mettano l’anima in pace:

checché ne scrivano Repubblica e Corriere della Sera. La nostra

determinazione è arrivare fino al 2027”. Lo ha detto Matteo

Salvini al Caffè della Versiliana.

“Ho letto che ci doveva essere un vertice di centrodestra…aria

di burrasca, allora chiamo Giorgia e le chiedo ‘c’è il vertice?’

No. Titolo di Repubblica: salta il vertice di centrodestra.

Vertice che aveva convocato Repubblica. Non ho le mie giornate in

base a quello che Corsera con Gramellini o Repubblica dicono. Si

inventano partiti, si inventano litigi”, ha aggiunto.