Governo, Salvini: polemica ius scholae chiusa, avanti fino al 2027

Roma, 24 ago. (askanews) – “Vi do la garanzia che per me ogni polemica è chiusa e il governo va avanti fino al 2027, nessuno riuscirà a dividere il centrodestra, sarebbe delittuoso far vincere il centrosinistra”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier a proposito delle polemiche nella maggioranza sulla legge sulla cittadinanza.

Salvini critica alcuni giornali per il resoconto fatto della situazione nella coalizione: “se devi leggere cose totalmente fantasiose tanto vale compri Topolino invece che Repubblica”.