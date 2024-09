Roma, 14 set. (askanews) – “Al governo possono dormire tutti sonni tranquilli per la serietà, la corenza e la lealtà di Fi.

Abbiamo le nostre idee, la nostra identità, non ci facciamo condizionare da altri, siamo leali e continueremo ad esserlo per rafforzare il centrodestra e la sua azione politica”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Fi, Antonio Tajani, a margine di una iniziativa del partito a Cagliari.