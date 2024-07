I film di Trudie Styler e Margherita Vicario agli Italian Screens NY

Roma, 15 lug. (askanews) – Italian Screens presenta a New York due opere italiane, coprodotte da Rai Cinema, di particolare interesse per il pubblico internazionale: “Posso entrare? An Ode to Naples” della regista britannica Trudie Styler e “Gloria!” della regista e cantautrice Margherita Vicario. Italian Screens è un’iniziativa della Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, organizzata da Cinecittà, per promuovere all’estero il meglio del cinema italiano, e gli incentivi fiscali a favore della distribuzione e delle coproduzioni.

Mercoledì 17 luglio, alle 18.30, sarà presentato “Posso entrare? An Ode to Naples” di Trudie Styler, al MoMA Museum of Modern Art. Ad introdurre il film e la regista ci sarà Rajendra Roy, curatore capo del cinema del MoMA. Al termine della proiezione si terrà un dibattito con il pubblico e a condurlo sarà l’attore e regista statunitense John Turturro. Trudie Styler presenta un documentario che narra i contrasti della bellezza e del dolore, della luce e dell’oscurità di una città unica al mondo, come Napoli, città di cultura e creatività, ma anche di caos e di abbandono criminale. Lasciando che sia la gente a raccontare la propria storia, la regista raccoglie nel film moltissime testimonianze di chi quella città la vive, tra cui quella di don Antonio Loffredo, Francesco Di Leva, Roberto Saviano, Jorit, arricchite da una performance musicale di Sting. Posso entrare? An Ode to Naples è una produzione Big Sur, Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Luce Cinecittà, che ne è anche il distributore italiano. Il film è venduto all’estero da Rai Cinema International Distribution.

La proiezione del film di Margherita Vicario, “Gloria!”, avrà luogo martedì 16 luglio alle 18 al Sag-Afra Foundation’s Robin Williams Center di New York. Dopo la proiezione la regista risponderà alle domande del pubblico. Margherita Vicario è tra i migliori talenti esordienti del cinema italiano di quest’anno e nel suo film ci racconta una storia di donne musiciste nella Venezia di inizio 800, con un cast quasi tutto al femminile che ha visto insieme Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Anita Kravos, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso e Vincenzo Crea. “Gloria!” è una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con tellfilm, con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Ufficio Federale della Cultura Svizzero, con il contributo di Regione FVG, Film Commission FVG, con il contributo della Ticino Film Commission. Il film è uscito in Italia con 01 Distribution ed è distribuito all’estero da Rai Cinema International Distribution.