I Lakers vincono a Sacramento, i Warriors crollano a Memphis

ROMA (ITALPRESS) – Colpo esterno dei Los Angeles Lakers, che, nella gare della Nba giocate nella notte italiana, hanno espugnato il campo dei Sacramento Kings. Al Golden 1 Center, hanno brillato i gialloviola, che hanno vinto per 113-100. Sugli scudi il 39enne LeBron James: la stella dei Lakers ha battuto il record di Kareem Abdul-Jabbar relativo ai minuti giocati nella stagione regolare. Per lui ben 57.457 minuti.

A guidare il Gruppo Ovest ci sono sempre gli Oklahoma City Thunder, che si sono ripresi dopo la sconfitta nella finale della Nba Cup contro i Milwaukee Bucks Milwaukee e che hanno sconfitto gli Orlando Magic fuori casa per 105-99. Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso il match a quota 35 punti. Sesta vittoria di fila in campionato per i Thunder, che hanno consolidato così il primo posto in cima alla classifica del Gruppo Ovest con due punti di vantaggio sui Memphis Grizzlies, capaci di stendere i Golden State Warriors con un eloquente 144-93. Al FedExForum ha trascinato i compagni di squadra lo spagnolo Santi Aldama con 21 punti e 14 rimbalzi all’attivo.

Questi gli altri risultati delle gare della regular season dell’Nba disputate nella notte italiana:

Detroit Pistons-Utah Jazz 119-126

Washington Wizards-Charlotte Hornets 123-114

Boston Celtics-Chicago Bulls 108-117

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 94-101

Houston Rockets-New Orleans Pelicans 133-113

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks 133-126

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 95-118

Phoenix Suns-Indiana Pacers 111-120

Minnesota Timberwolves-New York Knicks 107-133

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 126-124

