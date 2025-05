Il Giro d’Italia 2025 è di Simon Yates, ad Harper la ventesima tappa a Sestriere

SESTRIERE (ITALPRESS) – L’australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) conquista per distacco la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Verres-Sestriere di 205 km, ma a far festa è Simon Yates, che ipoteca la vittoria dell’edizione numero 108 della corsa rosa.

Il corridore britannico del Team Visma|Lease a Bike, terzo al traguardo, con un forcing ha staccato l’ex leader Isaac Del Toro e Richard Carapaz, andando a ribaltare la classifica generale nell’ultima occasione utile. Decisiva la fuga iniziale per assegnare la vittoria di tappa, ma tra gli uomini di classifica è successo praticamente di tutto. A 42 km dal traguardo, all’inizio del Colle delle Finestre, ha attaccato Richard Carapaz, alla ruota dell’ecuadoriano la maglia rosa Isaac del Toro, Simon Yates ha prima accusato per poi raggiungere i due. L’azione del britannico – col passare dei chilometri – è stata devastante, sulla salita è riuscito a guadagnare oltre 4 minuti, decisivi per ribaltare la situazione. Secondo al traguardo Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), il messicano della UAE Del Toro è arrivato con un ritardo di 7’10” dal vincitore.

Domani si chiuderà la corsa con l’arrivo a Roma per un totale di 143 km.

LE PAROLE DI YATES

“Questa è una vittoria che aspettavo da tanto tempo. È davvero emozionante, non riesco a parlare”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Simon Yates, nuova maglia rosa e di fatto vincitore del Giro d’Italia 2025. “Quando ho visto il percorso ho pensato subito di far qualcosa. Davvero non riesco a crederci, sono davvero senza parole. La squadra è stata fantastica, i ragazzi hanno creduto in me”, ha aggiunto il britannico del Team Visma|Lease a Bike.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Chris Harper AUS (Team Jayco AlUla) in 5h27’29”

2. Alessandro Verre ITA (Arkea-B&B Hotels) a 1’49”

3. Simon Yates GBR (Visma|Lease a Bike) a 1’57”

4. Gianmarco Garofoli ITA a 3’52”

5. Remy Rochas FRA a 3’57”

6. Martin Marcellusi ITA a 4’31”

7. Carlos Verona ESP s.t.

8. Max Poole GBR a 6’45”

9. Isaac Del Toro MEX a 7’10”

10. Giulio Pellizzari ITA s.t.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Simon Yates GBR (Visma|Lease a Bike) in 79h18’42”

2. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates-XRG) a 3’56”

3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) a 4’43”

4. Derek Gee CAN a 6’23”

5. Damiano Caruso ITA a 7’32”

6. Giulio Pellizzari ITA a 9’28”

7. Egan Bernal COL a 12’42”

8. Einer Rubio COL a 13’05”

9. Brandon McNulty USA a 13’36”

10. Michael Storer AUS a 14’27”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 277 punti

2. Olav Kooij NED 135

3. Wout Van Aert BEL 127

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia azzurra)

1. Lorenzo Fortunato ITA 355 punti

2. Christian Scaroni ITA 201

3. Nicolas Prodhomme FRA 107

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX in 79h22’38”

2. Giulio Pellizzari ITA a 5’32”

3. Max Poole GBR a 14’19”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).