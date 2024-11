Il Papa benedice le cliniche mobili “Salus” per i bambini in Egitto

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Francesco ha ricevuto una delegazione dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, costituita dal Presidente Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già suo Segretario personale, dal Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, dal Presidente della Società italiana RI Group, del Presidente della Fondazione Hospitals Without Borders, dal Presidente della Fondazione Fratellanza Umana in Egitto, dai rappresentanti della Società Teladoc e della Società Butterfly e da alcuni membri e benefattori che hanno contribuito a questa iniziativa.

Papa Francesco ha benedetto le due Cliniche Mobili, posizionate in Piazza dei Protomartiri Romani, che verranno inviate e messe a disposizione per le cure dei bambini ammalati e vittime della guerra e dei loro familiari, nei posti dove mancano strutture sanitarie.

Le due Cliniche Mobili rientrano nell’iniziativa denominata “Salus”, promossa dall’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, dalla Fondazione della Fratellanza Umana in Egitto e dalla Fondazione Hospitals Without Borders.

Papa Francesco ha espresso la sua gioia e benedizione verso questa iniziativa: “Ringrazio tutte le persone e gli enti che hanno lavorato e contribuito alla realizzazione di queste due Cliniche Mobili che daranno assistenza e cure a numerosi bambini e ammalati e rispecchiano lo spirito del Documento sulla Fratellanza Umana. Mi fa piacere vedere insieme l’Ospedale Bambino Gesù, il Gemelli, le autorità italiane e altre associazioni e fondazioni a cooperare insieme in questo bel progetto Salus. Vi incoraggio di continuare a sostenere queste concrete iniziative caritatevoli che Don Gaid, con voi, riesce a portare avanti. Con affetto saluti tutti voi presenti e le delegazioni dagli USA, dal Regno Unito, dall’Egitto, dall’Argentina e dall’Italia. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sotto il Suo manto materno e per favore pregate per me!”.

Monsignor Gaid ha espresso la sua gratitudine al Santo Padre e a tutti i benefattori che hanno reso possibile questo progetto che rappresenta una piccola luce in un mondo sconvolto da troppi dolori e sofferenza e sostiene il motto dell’Associazione: “Tutta l’oscurità del Mondo non può spegnere la luce di una piccola candela”. Un’iniziativa che unisce tutti per servire tutti senza distinzione o preferenza nello spirito del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune” sottoscritto da Papa Francesco il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi.

La notizia è stata diramata in Italia e all’estero dal giornalista Biagio Maimone, Direttore della Comunicazione Associazione Bambino Gesù del Cairo.

Fuad Sweiss, Presidente e Fondatore di (HWB) ha espresso la sua gioia e la sua gratitudine al Santo Padre assicurando l’impegno della (HWB) a proseguire e a collaborare per le altre iniziative umanitarie.

Gli altri progetti dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo sono l’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”, che è stato inaugurato il 5 maggio 2024 nella città del Cairo; la “Catena dei Ristoranti della Fraternità Umana”, denominata Fratello, che offre pasti gratuiti per le famiglie bisognose egiziane, inaugurata il 9 gennaio 2024.

Il prossimo anno saranno avviati i lavori per la costruzione dell’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”, il primo “Ospedale del Papa” fuori dall’Italia.

Alla cerimonia hanno preso parte anche una delegazione egiziana guidata da Nabila Makram, Responsabile della Segreteria tecnica e Direttore esecutivo dell’Alleanza nazionale per il lavoro di sviluppo civile, Mahmoud Talaat, Ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto presso la Santa Sede, Enas Mekkawy, Ambasciatrice della Lega Araba a Roma, Kais Abu Dayyeh, Ambasciatore della Giordania in Italia, Luciano Pezzotti, Ambasciatore d’Italia in Giordania.

