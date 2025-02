Il pianista dei sogni Joseph Lu porta Power of Love negli Usa

Roma, 3 feb – A Los Angeles ha vinto la forza dell’amore, ha vinto la musica che veicola il messaggio universale della vita e della solidarietà, ha vinto Joseph Lu, il pianista dei sogni, il quale è riuscito ad incantare con la sua opera “Power of love” la platea dei World Entertainment Awards. Il brano “Power of love”, che tratta il tema dell’autismo, ci fa comprendere come l’amore, con la sua forza prorompente, veicolato dalla musica, riesce ad unire, a cambiare e a costruire ponti infiniti che ci consentono di superare ogni barriera, anche la più invalicabile. I sogni di Joseph Lu si traducono in messaggi che viaggiano, grazie alle note del suo pianoforte, per incontrare mondi nuovi dove non esistono le diversità. Sono mondi dentro i quali il pianista siciliano di Modica porta il piccolo Matteo, un bambino autistico, a cui mette le ali per volare, sospinto dalla musica, insieme a lui dentro il sogno della vita. Il brano “Power of Love” con la sua energia è entrato nel cuore dei presenti e sarà ascoltato nelle tv e radio americane. “E’ stato un onore, un grande privilegio, che in pochi hanno, salire su questo prestigioso palco” ha dichiarato Joseph Lu ai microfoni di una radio americana, aggiungendo: “Un ringraziamento va al Piccolo Matteo, fonte di ispirazione, e all’Associazione ‘La Terra di Matteo’, che lavora instancabilmente per assicurare ai bambini un futuro migliore. Un grazie alla mia famiglia ed un grazie a tutti coloro che, ogni giorno , mi danno la forza per proseguire questo viaggio. La mia performance è stata applauditissima e molti tra i presenti, tra cui diversi artisti, hanno avuto parole di grande ammirazione per questo brano. Sono veramente felice di aver calcato un palco così importante come quello del World Entertainment Awards, che quest’anno si è tenuto al Writer Guild Theater di Los Angeles, esattamente nella meravigliosa Beverly Hills”.