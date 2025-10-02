Immersive Disney Animation, a Roma il debutto europeo

Roma, 2 ott. (askanews) – Roma sta per diventare ancora più magica. Dopo il grande successo in 24 città, oltre 1,5 milioni di visitatori e recensioni entusiastiche da parte di critica e pubblico di tutto il mondo, Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios annunciano la mostra Immersive Disney Animation, che debutterà per la prima volta in Europa, a Roma, a partire dal 3 ottobre 2025 al Teatro Eliseo, in Via Nazionale, diventando così la 25ª città ad ospitare questo straordinario evento.

“Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta dal pubblico per portare Immersive Disney Animation in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per dare inizio a questa straordinaria esperienza”, ha dichiarato Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios.

Creatori di storie animate iconiche per tutte le età da quasi un secolo, i Walt Disney Animation Studios hanno collaborato con il principale creatore nordamericano di mostre immersive proiettate (tra cui The Original Immersive Van Gogh, presentata in oltre 22 città), per offrire al pubblico la musica e l’arte dei film Disney: dai successi contemporanei come Encanto, Zootropolis e Frozen – Il Regno di Ghiaccio, ai grandi classici come Il Re Leone, Le avventure di Peter Pan e Pinocchio. Il pubblico avrà la sensazione di entrare nei mondi incredibili dei personaggi Disney più amati e di diventarne parte.

Il team creativo di Immersive Disney Animation è guidato dal produttore premio Oscar® J. Miles Dale (Miglior Film 2018 – La forma dell’acqua), che ha dichiarato: “Come filmmaker cerco sempre idee che sappiano coinvolgere il pubblico in modi nuovi e interessanti, mostrando loro qualcosa che non hanno mai visto prima. Usare la nuova tecnologia offerta dall’esperienza immersiva è emozionante, ma è importante che non interferisca con il coinvolgimento emotivo che i fan Disney hanno con i personaggi e le storie che tanto amano”.

Con sede a Città del Messico, Cocolab ha collaborato con Dale e il team Creative Legacy di Walt Disney Animation Studios per sviluppare il programma per Lighthouse Immersive Studios.

La Special Projects Producer Dorothy McKim (candidata all’Oscar per Tutti in scena!) guida il progetto per Disney Animation. “Dopo oltre 40 anni in Disney Animation – ha dichiarato – considero davvero questo progetto una delle più grandi gioie della mia carriera, collaborando con Lighthouse Immersive Studios per portare i nostri personaggi, storie e film al pubblico in modi emozionanti e innovativi”.

Oltre al design di proiezione senza pari per cui Lighthouse Immersive Studios è famosa, Immersive Disney Animation è arricchita da un ambiente scenografico espansivo creato dal Global Creative Director di Lighthouse Immersive Studios David Korins (candidato al Tony Award®, con all’attivo oltre 20 spettacoli a Broadway tra cui Hamilton, e vincitore di un Emmy Award® per Grease Live).

2.000 metri quadrati di magia Disney, 52 film in primo piano, 33 proiettori e 300 operatori coinvolti nella produzione. Tra gli elementi interattivi spiccano pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico, braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni e con i movimenti dei visitatori all’interno delle gallerie. In un momento particolarmente spettacolare, il team di effetti speciali Gazillion Bubbles riempie lo spazio con milioni di bolle, creando un’atmosfera magica e immersiva.

Corey Ross sintetizza l’entusiasmo di Disney Animation e Lighthouse Immersive Studios per questo progetto: “Immagina di attraversare Zootropolis con Judy Hopps, di immergerti sul fondo del mare con Ariel, di volare su un tappeto magico con Aladdin e di entrare nella Casita con Mirabel e la famiglia Madrigal. È qui che ti porta Immersive Disney Animation”.

Collabora al progetto il team Creative Legacy di Walt Disney Animation Studios, per far vivere al pubblico come mai prima d’ora la loro straordinaria collezione di film.

Immersive Disney Animation è stata definita “sbalorditiva” da Axios, “uno sguardo dietro le quinte che non potresti avere in altro modo” dal Boston Globe, mentre Elite Daily ha scritto: “sembra davvero di entrare nel tuo film preferito”.