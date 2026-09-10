In giro con 223 dosi di “droga dello stupro”, 32enne arrestato a Bari

BARI (ITALPRESS) – Nascondeva nelle tasche dei pantaloni 223 involucri contenenti complessivamente oltre 38 grammi di GHB, la cosiddetta “droga dello stupro”. Per questo un 32enne, originario della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato nei pressi della Stazione Centrale di Bari. Deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, una pattuglia dell’Esercito Italiano ha fermato l’uomo, che avrebbe mostrato segni di nervosismo.

Durante il controllo, i militari hanno trovato nelle tasche dei pantaloni due buste contenenti centinaia di piccoli involucri e hanno quindi richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti, dopo avere verificato anche la posizione del 32enne sul territorio nazionale, hanno proceduto all’arresto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Bari. L’arresto è stato convalidato.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).