Incendi, due vigili del fuoco muoiono nel Materano

MATERA (ITALPRESS) – Durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri (Matera), contrada Cozzuolo, due vigili del fuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco su X.

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile del Fuoco Coordinatore Nicola Lasalata e del Vigile del Fuoco Esperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”, scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli.

“Profondo dolore per la tragica scomparsa di due vigili del fuoco avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri (Matera). Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco”. Così su X il premier Giorgia Meloni.

“Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”, afferma in una nota il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci.

“Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale”, aggiunge il titolare del Viminale, ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).