Iran, avvocato: cantante Parastoo Ahmadi rilasciata dopo arresto

Milano, 15 dic. (askanews) – Parastoo Ahmadi, una cantante iraniana che di recente si è esibita in un concerto virtuale (e virale) in Iran senza indossare l’hijab, sarebbe stata rilasciata domenica mattina presto, secondo il suo avvocato Milad Panahipour. Intanto il video su Youtube della sua esibizione ha superato i 1,8 milioni di visualizzazioni

Ahmadi è stata arrestata per aver violato le leggi iraniane che vietano alle cantanti di esibirsi in pubblico senza l’hijab.

Panahipour ha parlato del rilascio alle 3 del mattino alla rete Sharg.

L’arresto di Ahmadi, insieme con quello di due musicisti della sua band, gli Hypothetical Concert, è avvenuto sabato sera.

Reagendo al suo arresto, l’attivista iraniana Masih Alinejad ha scritto su X, “Arrestate per aver cantato: la guerra della Repubblica islamica alle donne. Secondo i resoconti dei media: la Repubblica islamica ha arrestato Parastoo Ahmadi e i suoi compagni di band per il “crimine” di aver cantato e mostrato i capelli in pubblico. In Iran, alle donne è vietato cantare e anche qualche ciocca di capelli scoperti è sufficiente per giustificare un arresto. Questa crudele repressione mostra quanto il regime sia disperato nel mantenere il potere. Mentre il popolo iraniano soffre di povertà, interruzioni di corrente e un’economia al collasso, il regime concentra le sue energie nel mettere a tacere donne e artisti. I terroristi delegati di Khamenei vengono smantellati in tutta la regione (mediorientale), eppure il suo regime rivolge la sua brutalità verso l’interno, prendendo di mira persone innocenti invece di affrontare le vere crisi del paese. Ma gli iraniani stanno usando i social media per far eco alla sua voce. Solo la nostra unità può aiutarci a liberarci da questo regime. Per favore, unitevi alla nostra lotta”.

Il video si trova al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=oYcaDHEnhbU&t=133s

“Sono Parastoo, una ragazza che vuole cantare per le persone che ama. Questo è un diritto che non potevo ignorare; cantando per la terra che amo appassionatamente. Qui, in questa parte del nostro amato Iran, dove la storia e i nostri miti si intrecciano, ascolta la mia voce in questo concerto immaginario e immagina questa bellissima patria… Sono grata a tutti coloro che mi hanno sostenuto in queste circostanze difficili e speciali”, si legge sotto le immagini.