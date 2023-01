Iran, impiccato l’ex viceministro della Difesa Alireza Akbari

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – E’ stata eseguita nelle prime ore del mattino la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari, ex viceministro alla Difesa iraniano che aveva una doppia nazionalità iraniano-britannica, accusato dalla Repubblica islamica di spionaggio per conto dell’intelligence britannica. Lo riferisce l’agenzia di stampa Mizan Online. Alireza Akbari era stato condannato a morte dopo essere stato giudicato colpevole di “corruzione sulla terra e per aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del Paese attraverso la trasmissione di informazioni”.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it