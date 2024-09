Israele offre a Sinwar passaggio sicuro fuori da Gaza in cambio ostaggi

Milano, 10 set. (askanews) – Il capo negoziatore di Israele per

gli ostaggi, Gal Hirsch, ha proposto di offrire al leader di

Hamas, Yahya Sinwar, un passaggio sicuro fuori da Gaza in cambio

dei 101 ostaggi ancora prigionieri. Lo ha dichiarato in

un’intervista rilasciata a Bloomberg. “Sono pronto a fornire un

passaggio sicuro a Sinwar, alla sua famiglia e a chiunque voglia

raggiungerlo. Rivogliamo gli ostaggi. Vogliamo la

smilitarizzazione, la de-radicalizzazione ovviamente, un nuovo

sistema che gestisca Gaza”, ha dichiarato Hirsch.