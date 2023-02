Javier Zanetti visita Cardiochirurgia pediatrica al Policlinico San Donato

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato un pomeriggio speciale per i bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato): il campione di calcio, Javier Zanetti ha portato in dono per i piccoli pazienti, tanti golosissimi biscotti creati dallo chef Carlo Cracco.

L’ex calciatore argentino dell’Inter del Triplete, attuale dirigente sportivo e vicepresidente della squadra, considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione, ha regalato ai piccoli pazienti momenti che rimarranno a lungo nella loro memoria, firmando autografi e scattando tante fotografie insieme ai bimbi.

– foto: ufficio stampa Gruppo San Donato

(ITALPRESS).