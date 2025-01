Jeep tra i protagonisti del Salone di Bruxelles 2025

TORINO (ITALPRESS) – Jeep partecipa al Salone di Bruxelles 2025, in programma nella capitale belga fino al 19 gennaio, esponendo alcuni dei SUV più iconici della sua gamma. Per l’occasione debutterà la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition – l’ultima novitàò della gamma Avenger -, che esprime la collaborazione tra i due brand, è progettata per affrontare i tracciati offroad e completa la gamma di Avenger sempre nell’ottica della più ampia libertà di scelta. Avenger full-electric, il primo SUV 100% elettrico del brand – sarà esposto in allestimento Summit livrea Sun abbinata tetto Volcano. Questo modello, che esprime in dimensioni compatta tutto il DNA del brand, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso pionieristico di elettrificazione di Jeep e fonde le caratteristiche intrinseche del DNA Jeep: capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Infine, il pubblico potrà apprezzare anche Avenger e-Hybrid, equipaggiata con il propulsore motore MHEV 1.2T il cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce con motore elettrico.

Non mancano altri modelli particolarmente rappresentativi: Jeep Renegade e Jeep Compass – i SUV Jeep prodotti in Italia, nello stabilimento di Melfi – nell’edizione speciale North Star, insieme all’immancabile Jeep Wrangler nella versione Sahara, vera e propria icona del marchio con motore 4xe Plug-In Hybrid.

Non a caso, la gamma esposta al Salone di Bruxelles riassume i punti di forza del marchio. L’evento è infatti l’occasione per mettere in evidenza la performance di Jeep nel 2024, reduce da risultati positivi in alcuni dei principali mercati della Regione Enlarged Europe. Alla fine di dicembre, le immatricolazioni di Jeep in Europa hanno raggiunto oltre 132.000 unità, con un aumento del 2% rispetto al 2023. Di queste immatricolazioni, l’83% riguarda la rete di concessionari Jeep, con il 50% delle vendite clienti privati. Questi eccezionali risultati riflettono la crescente presenza di Jeep al di fuori dell’Italia, mercato domestico del marchio, e le forti performance in mercati come la Francia, che ha registrato oltre 12.000 unità, e il Regno Unito, dove le immatricolazioni sono triplicate rispetto allo scorso anno, superando le 9.000 unità.

