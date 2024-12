Jovanotti annuncia nuovi appuntamenti del PalaJova 2025

Milano, 10 dic. (askanews) – A pochi mesi dall’annuncio del ritorno live di Lorenzo nei palazzi dello sport che ha fin da subito scatenato l’entusiasmo del pubblico, collezionando già 20 sold-out in calendario, Jovanotti annuncia nuovi appuntamenti del PalaJova: le date alla Vitrifrigo Arena di Pesaro diventano quattro con l’aggiunta dell’8 marzo; quelle all’Unipol Forum di Milano diventano dieci con l’8 e il 9 maggio; al Mandela Forum di Firenze sono sette con il 31 marzo; all’Inalpi Arena di Torino cinque con il 15 aprile; al Palazzo dello Sport di Roma diventano otto con l’aggiunta dell’1 e del 2 maggio; e all’Arena di Verona cinque con il 21 maggio.

Con i PalaJova, Lorenzo ci guida in una nuova dimensione che va ben oltre il tradizionale concerto. Non si tratta solo di musica, ma di un viaggio multisensoriale, una grande festa che unisce energia, emozioni e condivisione. La magia inizia già al momento dell’ingresso: i palazzetti, si trasformeranno in spazi unici, pensati per riflettere la visione che ha saputo rivoluzionare il mondo dei concerti. Colori, simboli e dettagli che raccontano il suo universo accoglieranno il pubblico, creando un’atmosfera che è già di per sé un’esperienza. Ogni show sarà un incontro tra creatività e innovazione, dove la tecnologia non è solo un supporto, ma amplifica le emozioni, rendendo ogni attimo irripetibile. Dopo aver trasformato gli stadi e conquistato le spiagge, Jovanotti porta i suoi live a un livello mai visto prima, creando uno spazio dove l’energia e la condivisione autentica diventano il cuore pulsante di tutto. Come sempre, ci invita a non smettere di ballare, a vivere con intensità e a lasciarci travolgere dalla gioia, regalando a ogni spettacolo un’esperienza unica e senza paragoni.

“Abbiamo finalmente ‘battezzato’ la scenotecnica che trasformerà i palasport dove saremo insieme per i #PalaJova. – dice Lorenzo – In sette anni saranno cambiate molte cose ma la voglia di realizzare spettacoli pazzeschi, divertenti, innovativi, avventurosi, emozionanti e unici è sempre lei anzi è ancora più forte in me. Il progetto che fino a poco fa era solo un rendering in uno schermo sta prendendo forma e sono contentissimo. Vi porto via con me, davvero, in un viaggione tutte le sere in cui ci vedremo. A gennaio mi riunisco con la band per cominciare a mettere insieme la musica, e tra 3 mesi esatti il debutto. Cominciamo a contare le ore. Ci si vede in giro da marzo.”

I biglietti per le nuove date sono ora disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. A Pesaro e Roma non verranno aggiunti ulteriori appuntamenti.

Le opening act saranno affidate ad Axell e Nicol.

Axell, artista senegalese – dal 2021 nel roster dell’etichetta discografica Sto Records – è tra i nomi di spicco del panorama urban di nuova generazione. Classe 2000, dopo aver esordito sulle piattaforme digitali rilasciando nel corso degli anni una serie di singoli, ha pubblicato a luglio 2024 il suo primo EP Energy Kill Dem.

Nicol, giovane cantautrice, è una delle voci emergenti più intense del panorama italiano. Non è la prima volta che condivide il palco con Lorenzo, nel 2022 si è esibita live nelle tappe di Barletta e Milano Bresso del Jova Beach Party. Dopo aver presentato il brano “Come mare” sul palco di Sanremo Giovani, il 20 novembre ha pubblicato “Viscere” feat. Fabri Fibra (Columbia Records/Sony Musci Italy), contenuto nella colonna sonora della serie Netflix “Adorazione” – in cui l’artista interpreta Arianna – insieme a “Ritornerai”, sempre di Nicol, attualmente in top10 della Viral 50 Spotify.