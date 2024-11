Juve-Torino, Thiago Motta: “Il derby è sempre speciale”

Roma, 8 nov. (askanews) – Vigilia di campionato per la Juve, che domani alle 20:45 ospiterà allo Stadium il Torino. “Sarà una partita con un’atmosfera speciale sia per noi che per i tifosi – ha dichiarato su Sky Thiago Motta -. Non ci saranno diversi cambi rispetto alla squadra vista a Lille. Non recupereremo i soliti indisponibili e Douglas Luiz: ieri in allenamento non si è sentito al 100% e preferisco non rischiarlo”. Il Torino ha vinto solo una delle ultime sei partite: “Conta poco ciò che si è fatto nel passato. Sarà una partita con un’atmosfera speciale sia per noi che per i tifosi. Dovremo affrontarla al massimo, sapendo e avendo la certezza su ciò che possiamo fare in campo e ciò che dobbiamo evitare per portare la partita dalla nostra parte”. Uscire da Lille arrabbiati fa parte della mentalità: “Questa è la nostra mentalità. Nonostante siamo una squadra giovane, entriamo in campo per vincere le partite. Contro il Lille avremmo meritato di vincere, non siamo riusciti e l’arrabbiatura è normale. Ora la dobbiamo lasciare indietro e focalizzarci sul derby”. Che gara si aspetta: “Tutti i derby, sono sensazioni diverse e speciali. Lo vive la città, lo vivi tu in prima persona. Sono partite che vuoi sempre vincere, bisogna entrare in campo con la giusta testa ed essere equilibrati per poter superare le avversità e festeggiare al 90′. Stiamo bene a livello fisico, in una partita così il passato conta pochissimo. Dovremo essere pronti a competere al massimo contro il Toro”.