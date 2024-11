Kamala Harris “Orgogliosa del lavoro fatto. Non abbandonerò mai la lotta per la libertà”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Accetto i risultati delle elezioni, ma non la fine della lotta per la nostra libertà”. Lo ha detto Kamala Harris nel suo discorso dopo la sconfitta alle presidenziali Usa. “La lotta per il nostro Paese – aggiunge – è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena. Oggi ho fatto le congratulazioni a Trump, gli ho detto che lo aiuteremo nella transizione e che ci impegneremo perchè il trasferimento del potere sia pacifico”. “Sono orgogliosa della campagna che abbiamo fatto”, ha aggiunto ringraziando il presidente Joe Biden. “Ascoltatemi – prosegue – quando dico che la luce della promessa americana brillerà sempre finchè noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare”.

