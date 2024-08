Khelif e Lin portabandiera alla cerimonia di chiusura

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sono state al centro di dibattiti e polemiche per quasi tutti i Giochi, hanno risposto sul ring andando a conquistarsi l’oro nelle rispettive categorie e si prenderanno la scena anche stasera. Imane Khelif e Lin Yu Ting sono state nominate portabandiera di Algeria e Taipei – in coppia rispettivamente con Djamel Sedjati, bronzo negli 800 metri, e Yang Chun-Han – per la cerimonia di chiusura di Parigi 2024 allo Stade de France.

L’Italia, come annunciato ieri, sarà rappresentata da Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, coppia anche nella vita, fra i big Katie Ledecky col canottiere Nick Mead sventolerà la bandiera a stelle e strisce, il Canada ha scelto Ethan Katzberg e la pluricampionessa del nuoto Summer McIntosh, per l’Etiopia ci sarà Kenenisa Bekele mentre diversi Paesi hanno optato per dare la ribalta ai volontari delle Olimpiadi: è il caso, fra gli altri, di El Salvador, Emirati Arabi, Guinea Equatoriale, Kuwait, Montenegro e Santa Lucia.

