Kia Niro vince il Women’s World Car of the Year

MILANO (ITALPRESS) – Nuova Kia Niro conquista il prestigioso premio “World’s Best Car for 2023” al Women’s World Car of the Year 2023. L’annuncio, dato in occasione della Giornata internazionale della donna, assume un significato speciale non solo perchè dà voce al genere femminile, ma anche perchè evidenzia il forte legame, tra l’automobile e l’autonomia personale e come la nuova Niro sappia interpretarlo pienamente con le sue credenziali di sostenibilità, tali da cambiare il paradigma della mobilità. Il Women’s World Car of the Year è assegnato da una giuria composta da 63 giornaliste specializzate, esperte del settore auto, provenienti da 43 Paesi diversi. Dopo una attenta selezione in cui vengono analizzati e valutati decine di modelli in ogni singolo dettaglio, si procede con una prima selezione delle migliori vetture in ogni categoria, partendo da un totale di 59 vetture selezionate. Nella fase successiva, le vetture individuate vanno a costituire la rosa delle candidate al World’s Best Car 2023. Nello scrutinio finale dell’edizione 2023 l’ago della bilancia è sceso prepotentemente a favore di nuova Kia Niro. Nuova Niro è stata progettata da zero per soddisfare e superare le aspettative dei consumatori attenti all’ambiente e alla sostenibilità, con un perfetto equilibrio tra un approccio ecologicamente responsabile e una visione orientata al futuro. Nuova Niro è parte integrante della crescente offerta di modelli ecologici di Kia e risponde pienamente alle esigenze concrete degli automobilisti più sensibili all’ambiente, senza imporre alcuna rinuncia. L’esito delle votazioni è stato verificato da Grant Thornton, nella sede di Auckland, in Nuova Zelanda.

