Kim: precedenti negoziati (con Trump) falliti per ostilità Usa

Roma, 22 nov. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che i suoi precedenti tentativi diplomatici con gli Stati uniti hanno solo confermato la politica ostile e immutabile di Washington nei confronti di Pyongyang, e ha promesso di intensificare il rafforzamento dell’arsenale nucleare del paese. Lo riportano oggi i media statali della Corea del Nord.

Kim ha tenuto un discorso alla cerimonia di apertura dell’expo di armamenti denominata “Sviluppo della Difesa Nazionale-2024”, tenutasi ieri a Pyongyang.

“Abbiamo già fatto tutto il possibile nelle negoziazioni con gli Stati uniti, e ciò che è risultato certo dall’esito è l’immutabile politica invasiva e ostile nei confronti della Corea del Nord”, ha osservato Kim nel discorso.

Pur non citandolo apertamente, potrebbe trattarsi del primo riferimento diretto di Kim Jong Un alla rielezione di Donald Trump alla Casa bianca, con il quale si è incontrato tre volte in un tentativo di regolare la questione nucleare, che poi non ha portato alcun esito.

Dopo la rielezione di Trump, gli osservatori si sono chiesti se questo avrebbe riportato sul tavolo un’ipotesi di dialogo tra Washington e Pyongyang, ma le dichiarazioni di ieri del leader supremo nordcoreano sembrano infrangere queste speranze.

Kim ha accusato gli Stati Uniti di rafforzare le alleanze militari e di schierare armi strategiche contro la Corea del Nord, intensificando la pressione militare e le provocazioni all’estremo. “Alla luce di questa realtà, ci rendiamo conto ogni giorno e ogni ora che raggiungere le capacità militari più potenti è l’unico modo per mantenere la pace e fornisce una solida garanzia di sicurezza e sviluppo”, ha notato il capo di Pyongyang, assicurando che il suo paese non permetterà mai, in nessuna circostanza, che la propria sicurezza venga violata e promettendo che non ci sarà mai un’occasione in cui il paese rinuncerà da solo all'”equilibrio militare”. Pertanto farà “evolvere le capacità di autodifesa in modo più aggressivo e senza limiti per corrispondere alle minacce in continua evoluzione dei metodi di guerra nemici”.

L’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha riferito che la fiera della difesa ha mostrato i più recenti prodotti di difesa all’avanguardia del paese, compresi missili balistici intercontinentali e ipersonici, nonché droni e lanciarazzi multipli, tutti svelati dal Nord nel corso di quest’anno.