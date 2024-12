La Juve fermata sull’1-1 a Lecce, Rebic risponde a Cambiaso

LECCE (ITALPRESS) – La Juventus fallisce l’appuntamento con la vittoria anche al Via del Mare, contro il Lecce. Nel posticipo della quattordicesima giornata della Serie A, i ragazzi di Thiago Motta – in formazione molto rimaneggiata – pareggiano per 1-1 contro un Lecce in continua crescita. Succede tutto nella ripresa: alla rete di Cambiaso ha risposto il neoentrato Rebic, in pieno recupero. I bianconeri rimangono così sesti in classifica e in crisi di risultati. Funziona in casa Lecce la cura Giampaolo.

Sin dall’avvio di partita si vede in campo una Juve determinata e mai così produttiva in fase offensiva. Fioccano, infatti, le palle gol per i bianconeri, seppur la prima frazione si concluda a reti bianche. Gli ospiti non sono nemmeno fortunati e dopo mezz’ora la storia della partita racconta di due legni colpiti e di un gol annullato a Weah. La chance più clamorosa capita a Thuram al 6′: l’ex Nizza, a porta spalancata, colpisce male il pallone servitogli da Yildiz, spedendolo sul palo. Qualche minuto più tardi, anche Conceicao centra il medesimo montante, grazie a un insidioso sinistro a giro dal limite. L’esultanza di Weah, invece, viene smorzata dalla segnalazione di fuorigioco del guardalinee. Dall’altra parte, la pressione alta del Lecce non sortisce nell’immediato gli effetti desiderati e i padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi nemmeno in contropiede.

La prestazione dei salentini, però, cresce nel corso del secondo tempo e Perin deve sporcarsi i guantoni più volte sui tentativi di Krstovic, Dorgu e Tete Morente. Il Lecce gioca ora con maggiore personalità, approfittando anche di una Juve più ballerina in fase difensiva e certamente più stanca. Nonostante le difficoltà, con un episodio i ragazzi di Thiago Motta riescono a sbloccare la partita al 68′. Viene premiata la caparbietà di Cambiaso: il tiro dell’ex Genoa finisce in rete, anche grazie alla deviazione di Gaspar, che manda fuori tempo Falcone. Al 77′ i padroni di casa provano a rispondere con Krstovic, ma una chiusura provvidenziale di Kalulu salva ancora la porta bianconera. Il Lecce, però, non ne vuole sapere di arrendersi e, in pieno recupero, Rebic fa esplodere di gioia il proprio pubblico. L’ex Milan insacca da due passi il cross basso di Krstovic e getta così la Juventus nello sconforto. Termina 1-1: risultato nel complesso giusto.

