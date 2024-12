La Piste Bleue, il primo Experience Center di Alpine a Le Mans

ROMA (ITALPRESS) – Alpine si insedia nella città della 24 Ore di Le Mans lanciando un nuovo progetto che consente di vivere fino in fondo l’esperienza della Marca: il suo primo Experience Center chiamato La Piste Bleue Alpine – Le Mans. Da ora tutti potranno andare alla scoperta del mondo Alpine e provare A290 e tutta la gamma A110 sul Circuito Bugatti, per vivere sensazioni di guida uori dal comune. La Piste Bleue Alpine – Le Mans dà la possibilità di assistere a sessioni di guida sotto la supervisione di istruttori qualificati, ma anche di partecipare a workshop tecnici e visite guidate immersive per ripercorrere la mitica storia della 24 Ore di Le Mans.

“La Piste Bleue Alpine – Le Mans è un posto dedicato agli appassionati di auto, ma anche ai curiosi; si possono scoprite nuove sensazioni e vivere una full immersion nel mondo Alpine, sarà un ponte tra il passato e il futuro di Alpine” dice Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

Le Mans fa parte del DNA di Alpine, proprio per questo, in collaborazione con l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), è stato possibile costruire La Piste Bleue Alpine – Le Mans in questo luogo simbolico. Si trova ai margini del Circuito Bugatti, Chemin aux Bœufs, a pochi passi dall’ingresso sud del Circuito della 24 Ore di Le Mans; quest’edificio di 450 m² è stato progettato per rispecchiare i valori della Marca, utilizzando il metallo, (riferimento alla carrozzeria e al telaio in alluminio di A110), che comunicano leggerezza, resistenza e riciclabilità. Il blu del design esterno ricorda il mondo della Marca della prima Berlinetta A110. Nell’ambito dei programmi proposti dal Centro, si potrà fare una full immersion con tre tribune di 10 sedili sportivi di Alpine A110 S e uno schermo gigante collegato ad un impianto audio premium, composto da sette casse Phantom I che uniscono l’eccellenza all’estetica di Devialet, azienda francese di ingegneria acustica. E’ l’equipaggiamento ideale per seguire le prestazioni dei partner piloti e vivere in pieno l’esperienza di una gara automobilistica; le tribune saranno circondate da una Hall of Fame Alpine con oggetti originali che ricordano la storia di Alpine alla 24 Ore di Le Mans: caschi e tute dei piloti delle edizioni precedenti, cerchi e pneumatici dell’A424 che gareggia nelle corse di endurance e soprattutto il Trofeo 2019 della 24 Ore di Le Mans. Partner ufficiale è Michelin. Le A290 e A110 messe a disposizione saranno tutte dotate di pneumatici Michelin, sviluppati per Alpine e perfettamente adatti alle condizioni di sportività e sicurezza richieste per queste giornate in pista.

