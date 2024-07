Lagarde: “In Europa dobbiamo prendere in mano il nostro destino”

Roma, 5 lug. (askanews) – In Europa “se vogliamo essere alla pari” con le altre grandi potenze globali “dobbiamo prendere in mano il nostro destino”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante un dibattito alle Rencontres economiques di Aix-en-Provence.

“Serve un mercato unico europeo, servono capitali che siano attratti e che restino in Europa. E ci serve che i talenti europei possano svilupparsi ed esprimersi. Per questo abbiamo bisogno di uno sforzo collettivo in questa incredibile creazione che è stata l’Europa. Dobbiamo prendere in mano il nostro destino”, ha detto.

Lagarde ha anche citato il problema della “transizione demografica: saremo obbligati a far fronte a questo invecchiamento della società e dovremmo aumentare la produttività”.