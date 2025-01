Lancia e Miki Biasion conquistano il Motor Show di Bruxelles

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La 101esima edizione del Motor Show 2025 di Bruxelles sta registrando un’affluenza straordinaria di pubblico, confermandosi come uno degli eventi più attesi nel panorama automotive internazionale. E in questo palcoscenico di eccellenza, il marchio Lancia brilla maggiormente con le sue più recenti creazioni, che rappresentano il perfetto connubio tra tradizione, innovazione e design senza tempo.

Il grande pubblico infatti sta accorrendo numeroso sullo stand del marchio italiano per ammirare la Nuova Ypsilon, proposta nelle varianti Ibrida ed Elettrica, e la grintosa Ypsilon Rally4 HF, simbolo del ritorno di Lancia nel mondo dei rally. E con lo stesso entusiasmo sono stati accolti Luca Napolitano, CEO di Lancia, e la leggenda del rally Miki Biasion, protagonisti della conferenza stampa tenutasi il 10 gennaio.

All’appuntamento riservato alla stampa internazionale e agli addetti ai lavori, il top manager di Lancia ha fatto il punto sul Rinascimento del marchio, ovvero il piano strategico avviato nel 2021 con cui il marchio ritorna, con autorevolezza e prestigio, nel mercato premium europeo. In particolare, Napolitano ha evidenziato come le promesse fatte sono state tutte mantenute, ad iniziare dal lancio lo scorso aprile della prima vettura della nuova era di Lancia, la Nuova Ypsilon, che sta riscuotendo apprezzamenti ovunque. “Il nostro Rinascimento sta procedendo a passo spedito e il 2025 sarà un anno cruciale nella nostra roadmap, poichè segnerà sia il ritorno di Lancia nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee, sia il debutto della Nuova Ypsilon HF da 280 CV a metà dell’anno, che rilancerà la gloriosa sigla HF, per poi arrivare sulla Lancia Gamma con la denominazione ‘HF Integralè. A proposito della nuova ammiraglia, confermiamo che sarà prodotta, a partire dal 2026, presso l’iconico stabilimento di Melfi, uno degli impianti d’eccellenza del Gruppo Stellantis. Insomma, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione, alzando continuamente più in alto l’asticella dei prossimi obiettivi” ha dichiarato Luca Napolitano.

Senza dubbio il momento clou della prima giornata è stato l’arrivo di Miki Biasion sullo stand Lancia. Accolto dagli applausi della platea e dai flash dei fotografi, il due volte campione del mondo ha tenuto a battesimo la nuova Ypsilon Rally 4 HF dotata di motore 1.2 Turbo da 212 cavalli, cambio SADEV a cinque rapporti e sospensioni regolabili Ohilns. Del resto, la messa a punto di questa vettura da corsa è stata curata proprio da questa autentica leggenda del Motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, ha indissolubilmente legato il proprio nome a Lancia, diventando il pilota italiano più vincente di tutti i tempi.

“Se da bambino il tuo sogno era la pista, allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally, allora il tuo sogno si chiamava Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme ai team di Lancia e di Stellantis Motorsport nella messa a punto della Ypsilon Rally 4 HF. Senza contare che questa vettura da gara rappresenta un’opportunità concreta per i giovani talenti di emergere, grazie al Trofeo Lancia, che prevede sei gare nel Campionato Italiano Rally 2025 e un montepremi di 300.000 euro. La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte” ha commentato Miki Biasion.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).