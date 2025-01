Lancia tra le protagoniste del Motor Show 2025 di Bruxelles

TORINO (ITALPRESS) – Tutto è pronto per la cerimonia di inaugurazione che domani decreterà l’apertura ufficiale del Salone di Bruxelles. Giunta alla 101esima edizione, la rassegna belga rappresenta una vetrina privilegiata dove ammirare le più recenti novità dell’automobilismo internazionale e conoscere in anticipo le tendenze che influenzeranno il settore della mobilità di domani. La prima giornata, riservata alla stampa e agli addetti ai lavori, segna l’avvio di una manifestazione imperdibile, che il grande pubblico potrà godere dall’11 al 19 gennaio. Tra le maggiori attrazioni vi è certamente lo stand Lancia, che sta vivendo un esaltante Rinascimento, grazie ad una roadmap solida e ambiziosa che la sta riportando nell’Olimpo del mercato premium europeo. Al centro dell’esposizione le più recenti creazioni del marchio italiano – Ypsilon Rally 4 HF e Ypsilon nelle versioni Ibrida ed Elettrica – che di certo riscuoteranno grande curiosità nei visitatori, replicando il successo finora riscosso da questi modelli fuori dall’ordinario.

Domani andrà in scena una spettacolare presentazione della Ypsilon Rally 4 HF, che vedrà il CEO di Lancia, Luca Napolitano, insieme a Miki Biasion, una vera leggenda nella storia del Motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, ha indissolubilmente legato il proprio nome a Lancia, diventando il pilota italiano più vincente di tutti i tempi. Il pilota svelerà come ha vissuto il suo lavoro di messa a punto del nuovo modello e le emozioni che si celano dietro al ritorno di Lancia nel mondo dei Rally.

Già ordinabile attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop e proposta al prezzo di 74.500 euro, la Ypsilon Rally 4 HF è dotata di un motore 1.2 Turbo a tre cilindri che eroga 212 CV e una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per giovani piloti che vogliono emergere, partendo proprio dal Rally 4, la categoria che rappresenta la passione pura e il primo passo degli aspiranti campioni di domani.

Con il debutto della Ypsilon Rally 4 HF nasce anche l’avvincente “Trofeo Lancia Rally”, che si correrà su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025, con in palio un montepremi totale di circa 300.000 euro, considerando i premi gara, i premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio finale al vincitore assoluto del Trofeo, che avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF. Insieme alla grintosa Ypsilon Rally 4 HF, sullo stand il pubblico potrà ammirare la Nuova Ypsilon, nelle configurazioni Ibrida ed Elettrica, che la pongono al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. In particolare, la versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità, garantendo un’esperienza di guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

La Nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., l’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia. Inoltre, è best-in-class nel segmento B hatchback premium, grazie all’allestimento più completo della categoria, ampio display da 10.25″, miglior sistema standard di ausilio al parcheggio, sistema di illuminazione esterna più ricco per tecnologia ed estensione, nonchè unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 in dotazione standard.

Va infine ricordato che la gamma è composta da tre versioni per tre diversi clienti: Nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti più giovani; Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; e l’edizione CASSINA, per coloro che in auto si vogliono sentire come a casa. Ogni allestimento richiama nella cura degli interni l’idea di un home feeling, elegante, e al contempo sostenibile, in perfetto stile Lancia, per culminare nell’esclusiva versione Cassina, che rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere.

