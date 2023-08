L’attore Gifuni in conversazione con Floriana Conte in Puglia

Roma, 7 ago. (askanews) – Terzo appuntamento per LES RENCONTRES DU SUD, incontri con donne e uomini straordinari, ciclo di incontri realizzati dall’associazione CARTA MATTA e curati da Giada e Antonio Petrone per LE FOGLIE DI ACANTO B&B E CENTRO PER LE ARTI. Dopo l’incontro con Andrés Neumann e quello con Paolo Glisenti, mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 19.30 le sale de Le Foglie di Acanto ospiteranno un altro personaggio straordinario, sempre a Lucera in Puglia: l’attore FABRIZIO GIFUNI, in dialogo con FLORIANA CONTE.

Docente di Storia dell’arte all’Università di Foggia, Floriana Conte si occupa di cultura, arti visive e performative nella rubrica “Per capire l’arte ci vuole una sedia” sul giornale online “Bee magazine”, che ha appena ricevuto una menzione alla XII Edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Antonio Maglio”. Fabrizio Gifuni in questo 2023 festeggia due momenti importanti: il trentennale della sua attività di attore e il David di Donatello come attore protagonista per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Così come da formula ormai rodata de Les Rencontres du Sud, Fabrizio è invitato a raccontare, di fronte a una platea intima, la sua avventura creativa: la scelta del percorso, i suoi maestri, le ragioni del fare teatro e cinema. Il titolo Les Rencontres du Sud è stato suggerito da Michel Crespin, padre delle arti urbane francesi, oltre quindici anni fa in occasione di una sua visita a Le Foglie di Acanto.

A lui e al suo essere visionario dedichiamo questi appuntamenti.

LE FOGLIE DI ACANTO

Realizzato in un palazzo ottocentesco nel centro storico di Lucera, curato da un lento restauro animato dalla ricerca del particolare autentico (restauro diretto da Maria Pedicino e Guido Petrone), Le Foglie di Acanto è un crocevia di culture eterogenee e un punto di incontro di viaggiatori: una dimora ricettiva di qualità e un centro per le arti. Giada Petrone, storica del teatro e Armonizzatrice di spazi e Antonio Petrone, storico dell’arte, da circa venti anni organizzano qui incontri, spettacoli, concerti, residenze d’artista e mostre d’arte contemporanea. Per partecipare agli incontri occorre prenotare (al 3403652912).