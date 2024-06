Lautaro trascina l’Argentina ai quarti in Copa America

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il cammino dei campioni in carica

dell’Argentina in Copa America. Nella notte italiana l’Albiceleste ha conquistato l’accesso ai quarti di finale battendo 1-0 il Cile, al MetLife Stadium di East Rutherford. Decisiva la rete di Lautaro Martinez nel finale (all’88’), a segno per la seconda volta nella competizione. Gli uomini di Lionel Scaloni accedono, così, ai quarti. Nell’altra sfida del girone A, al Children’s Mercy Park di Kansas City, il Canada ha conquistato la sua prima vittoria: 1-0 al Perù grazie alla rete di Jonathan David. Il giocatore del Lille diventa, così, il primo marcatore del Canada in Copa America.

