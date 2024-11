Lavoro, Inail: in primi 9 mesi infortuni +0,5% e 776 morti +2%

Roma, 4 nov. (askanews) – Nei primi nove mesi del 2024 le denunce di infortunio sono state 433.002, lo 0,5% in più rispetto a un anno fa. I casi mortali sono stati 776, in crescita del 2%. Lo rileva l’Inail, che con un comunicato riferisce che nella sezione “Open data” del suo sito internet sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di settembre.

Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (settembre 2023 vs settembre 2024) e “di periodo” (gennaio-settembre 2023 vs gennaio-settembre 2024).

L’incidenza sul totale degli occupati Istat (dati provvisori) è in calo rispetto al 2019 sia per gli infortuni (-11,1%) sia per i decessi (-4,1%), mentre rispetto al 2023 è -0,8% per i primi e +0,9% per i secondi. In aumento del 22% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 65.333, riporta l’istituto con un comunicato.

Gli open data mensili pubblicati sono provvisori, precisa l’Inail, e il loro confronto richiede cautele nelle analisi periodiche di dettaglio, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di picchi occasionali e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2024, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

Nel numero complessivo delle denunce di infortunio sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.