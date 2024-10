Lavoro Usa spinge Borse europee, Milano +1,28% con banche e Recordati

Milano, 4 ott. (askanews) – Piazza Affari e le Borse europee chiudono in rialzo l’ultima seduta della settimana, spinte dai dati sull’occupazione Usa, più forti del previsto. Maglia rosa a Milano, con il Ftse Mib che ha guadagnato l’1,28% a 33.594 punti. A Parigi il Cac40 ha segnato un rialzo dello 0,85%, a Francoforte il Dax dello 0,7%.

A settembre, negli Usa sono stati creati 254.000 i nuovi posti di lavoro, ben al di sopra delle previsioni degli analisti di 150.000, mentre il tasso di disoccupazione è rallentato al 4,1%.

I solidi dati allontanano lo spettro della recessione, seppur al contempo alimentano le scommesse che la Fed rallenterà il ritmo dei tagli ai tassi di interesse, riducendo le aspettative di un taglio di mezzo punto percentuale ai prossimi due meeting come avvenuto a settembre.

A Milano, tra i titoli principali, sugli scudi Recordati (+4,75%) che ha siglato un accordo con Sanofi da oltre 1 miliardo di dollari per l’acquisizione dei diritti globali di Enjaymo, un farmaco biologico che è l’unico prodotto approvato mirato per il trattamento della malattia dell’agglutinina fredda, una rara patologia linfoproliferativa delle cellule B, rafforzando così il proprio segmento malattie rare. Forti acquisti sulle banche, sorvegliate speciali in attesa delle misure della prossima manovra di bilancio: Bper +4,28%, Mps +3,05%, Unicredit +2,97%. In luce anche Saipem (+4,29%) con il prezzo del petrolio che consolida il rally spinto dai venti di guerra in Medio Oriente.

Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread ha chiuso in calo a 130 punti, con il rendimento del Btp decennale al 3,51%.