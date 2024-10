Leapmotor fa il salto in Europa con la campagna “The Leap”

TORINO (ITALPRESS) – Leapmotor, il nuovo brand automotive del Gruppo Stellantis specializzato in mobilità elettrica, fa il suo debutto nel mercato europeo con la campagna di lancio “The Leap”.

Una partnership strategica per una mobilità elettrica accessibile

Leapmotor International, grazie alla joint venture tra Stellantis e Leapmotor, unisce l’innovazione tecnologica e la capacità produttiva di Leapmotor alla rete di distribuzione e al supporto commerciale di Stellantis. Questa sinergia consente al brand di portare in Europa veicoli elettrici ad alte prestazioni e con un’elevata efficienza in termini di costi. Con i modelli T03 e C10, Leapmotor si propone di offrire una mobilità sicura, tecnologicamente avanzata e a prezzi accessibili, puntando a conquistare il mercato europeo grazie alla combinazione di innovazione e convenienza.

La campagna di lancio, realizzata da Publicis Collective, prende spunto dal nome stesso del brand e si sviluppa attorno al concetto A leap forward.

Quello che viene rappresentato è un salto metaforico e consapevole che può cambiare la vita, perchè permette di superare le abitudini e le convinzioni di sempre. Oggi, con quel salto in avanti, il futuro è ancora più vicino, e soprattutto, alla portata di tutti. Girato tra le moderne architetture di Valencia e l’aeroporto di Teruel, il film, diretto William 9, vede protagonisti un uomo e una donna in ambienti contrastanti, uno naturale e l’altro urbano. Entrambi si preparano a spiccare un simbolico volo, che si concluderà all’interno dei modelli Leapmotor, il SUV C10 e la compatta urbana T03.

I modelli T03 e C10 incarnano la visione di Leapmotor per una mobilità innovativa, sostenibile e accessibile. La T03, una city car compatta di segmento A a cinque porte, offre un’autonomia di 265 km (WLTP) e uno spazio interno comparabile a quello di un veicolo di segmento B, risultando una scelta ideale per il traffico urbano. C10 è il SUV di segmento D che combina sicurezza, efficienza e un’esperienza di guida intelligente con un’autonomia di 420 km (WLTP), basato sull’architettura LEAP 3.0.

La colonna sonora originale della campagna, intitolata “Leap”, è stata composta da Damiano Ferrari e Luca Lago (Gabesco Publishing), con la performance di Damien McFly. Le immagini della campagna sono state scattate da Massimiliano Sarotto, catturando il simbolismo del salto e l’essenza dei modelli Leapmotor.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).