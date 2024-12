Leasys lancia app My-leasys per una fruizione più rapida dei servizi

ROMA (ITALPRESS) – Leasys compie un nuovo passo in avanti con il piano di trasformazione digitale, annunciato lo scorso anno, con l’obbiettivo strategico di offrire ai propri clienti la migliore customer experience, proponendo soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate che semplificano la gestione delle grandi flotte e migliorano l’efficienza operativa.

Dopo il lancio della piattaforma di e-commerce Leasys e-Store, quest’anno l’azienda compie un altro passo in ambito digitale, con il lancio della nuova app My-Leasys che consente ai clienti di gestire il proprio noleggio in pochi step, ovunque e in qualsiasi momento. La nuova applicazione permette ai clienti di visualizzare informazioni relativi al proprio contratto, con la possibilità di monitorare direttamente da smartphone le scadenze, i km percorsi e lo stato del veicolo, così come di scaricare i certificati assicurativi e accedere alla modulistica o richiedere soccorso ed assistenza in caso di emergenza.

My-Leasys app agevola, inoltre, la gestione dei servizi in modalità self-care, consentendo l’accesso a diverse funzionalità. In caso di guasto, è possibile inviare una richiesta di intervento al soccorso stradale e consultare la mappa per localizzare il centro d’assistenza più vicino. In caso di sinistro o furto, l’applicazione consente di denunciare l’evento in pochi step e attivare, se necessario, la centrale operativa per il recupero del veicolo. E’ possibile, inoltre, richiedere assistenza e ricevere supporto dagli operatori del Customer Care, tenere sempre sotto controllo la situazione contabile e, qualora le esigenze di mobilità dovessero cambiare, aggiungere nuovi servizi al proprio contratto di noleggio accedendo ad offerte dedicate. Infine, se il contratto di noleggio è prossimo alla scadenza, si può richiedere una proroga contrattuale o effettuare una simulazione del valore di acquisto direttamente da app.

Il percorso di digitalizzazione di Leasys proseguirà nel 2025, quando l’app My-Leasys sarà oggetto di ulteriori evolutive, evidenziando la centralità del cliente nel proprio business che continuerà a rappresentare il focus dell’azienda anche nel prossimo anno.

