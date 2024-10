Leonardo lancia joint venture con Rheinmetall su carri armati Ue

Roma, 15 ott. (askanews) – Leonardo ha annunciato il lancio di una joint venture alla pari con la tedesca Rheinmetall con l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Le due società saranno azionisti al 50% della nuova realtà, battezzata Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, che avrà sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia.

Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società, riporta un comunicato, sono attesi entro il primo trimestre 2025, e soggetti alle usuali autorizzazioni regolamentari per operazioni di questa natura. Obiettivo primario della joint venture è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano (Mbt) e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System (Aics) nell’ambito del programma per i sistemi terrestri dell’Esercito Italiano.

È previsto anche lo sviluppo e la produzione di altri veicoli di questa famiglia, come veicoli da recupero, da ingegneria e da posaponti. Entrambi i partner, si legge, si aspettano inoltre che i loro prodotti congiunti offrano ampie opportunità di vendita sui mercati internazionali.

“Si tratta di un passo significativo verso la creazione di un sistema della difesa europeo basato su piattaforme specializzate condivise – ha commentato l’Ad di Leonardo, Roberto Cingolani -.

Rheinmetall e Leonardo puntano a sviluppare tecnologie all’avanguardia in grado di competere a livello internazionale”.