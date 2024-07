Liguria,rischia di saltare incontro di domani tra Toti e Salvini

Genova, 18 lug. (askanews) – La nuova ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del governatore della Liguria, attualmente sospeso, Giovanni Toti, potrebbe far saltare i prossimi incontri politici autorizzati dalla gip Paola Faggioni, a cominciare da quello in programma domani con il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Toti, infatti, nei prossimi giorni sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia e fino ad allora non potrà comunicare con nessuno, tranne che con il suo avvocato difensore Stefano Savi.