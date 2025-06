L’Italvolley lotta ma il Brasile vince al tie-break

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Una gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre e un pò di rammarico per le occasioni non sfruttate che avrebbero potuto cambiare l’esito finale. Alla Now Arena di Chicago, l’Italia incassa la sua seconda sconfitta nella VNL 2025, superata al tie break 2-3 (22-25, 25-21, 31-33, 25-17, 13-15) dal Brasile.

L’avvio del primo set è di marca italiana (4-1), poi la partita sale subito di intensità, con continue alternanze al comando (9-8, 11-10) fino a quando il Brasile trova il primo break portandosi sul +2 (18-20) prima di chiudere i conti (22-25). Ritmi di gara molto alti anche nel secondo parziale dove, con due ace consecutivi di Romanò, l’Italia allunga fino all’11-7. I verdeoro risalgono ma gli azzurri gestiscono con sapienza il vantaggio e il cambio palla conquistato da Michieletto sul 24-19 fa da preludio al muro vincente di Daniele Lavia (25-21). Terzo set intenso e combattuto fino al 17-17, l’Italia trova il +3 (21-18) ma dopo aver avuto tre palle set il punteggio arriva sul 24 pari. I vantaggi al cardiopalmo sono stati risolti alla fine dal Brasile che si porta a casa il set con il punteggio di 33-31. Nel quarto parziale, dopo un avvio equilibrato con le due squadre sempre a contatto, l’Italia diventa padrona del campo e con continuità allunga fino al 15-9. Il Brasile, invece, vive un momento di appannamento e nemmeno l’ingresso di Darlan riesce a dare una vera scossa alla formazione di Rezende. Ancora una volta, il buon livello di gioco espresso consente a Giannelli e compagni di scavare un solco profondo (+8, 20-12), vantaggio poi amministrato fino al 25-17 finale chiuso da un attacco vincente di Michieletto. Al tie-break, però, il Brasile ne ha di più (7-3), gli azzurri riescono però a risalire trovando il pareggio sul 12-12 con un muro vincente di Lavia ma alla fine devono cedere 15-13. Giannelli e compagni torneranno in campo alla Now Arena nella notte italiana (ore 2.30) fra domenica e lunedì, quando chiuderanno la Week 2 americana affrontando i padroni di casa degli Stati Uniti. “Abbiamo lottato e come spesso accade contro il Brasile è stata una partita molto tirata e sappiamo che con loro è sempre complicato – il commento finale di Yuri Romanò – C’è rammarico per il terzo set, dove avremmo dovuto essere più cinici e portarlo a casa. Magari lì sarebbe cambiata la partita”. L’opposto azzurro ammette che “a questi livelli la differenza la fanno uno o due palloni. Questa volta dobbiamo riconoscere che, in quelle situazioni specifiche, loro sono stati più bravi”. “Abbiamo giocato bene a tratti, ma penso che ci sia mancata un pò di continuità in alcuni momenti – gli fa eco Lorenzo Cortesia – Ci sono stati frangenti in cui loro hanno alzato il livello e noi siamo calati. Però siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita e sono felice della reazione avuta nel quarto set dopo aver perso il terzo così ai vantaggi. Poi al tie-break la differenza la fa sempre uno o due dettagli, loro hanno fatto quel punto in più che ci è mancato”.

